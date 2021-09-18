Холифилд – о бое Усик – Джошуа: «Это сложный поединок для AJ»

Легендарный американец поделился своими мыслями о предстоящем мегафайте

Энтони Джошуа / фото - nytimes.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах, американец Эвандер Холифилд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves поделился своими мыслями о предстоящем мегафайте в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA/WBO/IBF, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

58-летний ветеран не стал прогнозировать исход поединка, но предположил, что Усик, который, как и он сам, поднялся в супертяжелый вес, тоже способен добиться там успеха.

«Это сложный бой. Это сложный поединок для Энтони Джошуа. Усик был крузером, а теперь перешел в супертяжелый вес. Единственный способ совершить этот переход - подраться с супертяжем. И Усик будет биться с хорошим супертяжеловесом. Так что это будет сложно. Но знаете что? Я сделал это. Верю, что он тоже может это сделать. Я не буду давать конкретный прогноз. Главное - уверенность. Если ты все делаешь правильно, то победишь».

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением о бое Александра Усика против Энтони Джошуа.