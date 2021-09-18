Брэдли сделал оптимистичный прогноз для Усика в бою с Джошуа
Холифилд – о бое Усик – Джошуа: «Это сложный поединок для AJ»
Легендарный американец поделился своими мыслями о предстоящем мегафайте
10:20
Энтони Джошуа / фото - nytimes.com
Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах, американец Эвандер Холифилд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves поделился своими мыслями о предстоящем мегафайте в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA/WBO/IBF, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
58-летний ветеран не стал прогнозировать исход поединка, но предположил, что Усик, который, как и он сам, поднялся в супертяжелый вес, тоже способен добиться там успеха.
«Это сложный бой. Это сложный поединок для Энтони Джошуа. Усик был крузером, а теперь перешел в супертяжелый вес. Единственный способ совершить этот переход - подраться с супертяжем. И Усик будет биться с хорошим супертяжеловесом. Так что это будет сложно. Но знаете что? Я сделал это. Верю, что он тоже может это сделать.
Я не буду давать конкретный прогноз. Главное - уверенность. Если ты все делаешь правильно, то победишь».
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением о бое Александра Усика против Энтони Джошуа.