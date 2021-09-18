Брэдли сделал оптимистичный прогноз для Усика в бою с Джошуа

Один из главный поединков осени состоится 25 сентября

Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением о бое украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова американца приводит BadLeftHook:

«Если Усик останется на дистанции, то Джошуа будет тяжело донести до него правый прямой, правый хук и хук слева. Если честно, я не знаю, кто победит, и вот, почему это отличный бой. Однако на этот раз я болею за аутсайдера и посему поставлю на Усика. Он способен на апсет. Как я уже говорил вам, ребята, один из этих парней в одном из этих боев – либо Уайлдер выиграет бой, либо Тайсон Фьюри победит. Я не думаю, что мы увидим бой Джошуа-Фьюри в ближайшем будущем».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.