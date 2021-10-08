Хопкинс – о бое Усик – Джошуа: «Ни у кого преимущества нет»
Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Легендарный американец отдает предпочтение соотечественнику
8 октября 15:51
Фото: GiveMeSport
Бывший чемпион мира легендарный Бернард Хопкинс сделал прогноз на третий бой Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):
«Уайлдер выиграет этот бой. Я думаю, он использует другой инструмент, вместо того чтобы просто угрожать Фьюри правой рукой. Я считаю, что он хочет этого. Уайлдер хочет вернуть свое сердце, которое – скажу вам под запись – у него забрали, когда Тайсон Фьюри восстал из мертвых в 12-м раунде их первого поединка.
Да, я верю, что Уайлдер победит нокаутом, но не в начале боя. Сперва он пройдет через ад. Поначалу они будут причинять друг другу урон, потому что ничего не могут с собой поделать».
На нашем портале будет доступна онлайн трансляция боя Фьюри – Уайлдер.
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