Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер

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Бывший чемпион мира легендарный Бернард Хопкинс сделал прогноз на третий бой Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):

Да, я верю, что Уайлдер победит нокаутом, но не в начале боя. Сперва он пройдет через ад. Поначалу они будут причинять друг другу урон, потому что ничего не могут с собой поделать».