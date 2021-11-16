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Хулио Сезар Чавес и Мейвезер договорились о поединке
Боксеры проведут выставочный бой на конгрессе WBC в Мексике
13:13
Фото: Marca
Легенды мирового бокса Хулио Сезар Чавес и Флойд Мейвезер договорились провести выставочный поединок. Об этом сообщил известный ринг-анонсер Джимми Леннон-младший.
Бой пройдет на конгрессе WBC в Мексике.
Чавесу сейчас 59 лет, Флойду – 44.
Напомним, Хулио Сезар Чавес является примером для подражания для лучшего боксера современности Сауля Альвареса.