Хьюи Фьюри: «Люди также недооценивают мощь Усика»

Хьюи Фьюри / Фото: Boxing Scene

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе и брат Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Хьюи Фьюри (25-3, 14 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) создаст проблемы чемпиону WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



На стороне Джошуа будет мощь, которая может сказаться ближе к поздним раундам, но вы можете заметить, что Усик очень умелый и он не будет позволять попадать по себе силовыми ударами. Думаю, что шансы в этом поединке 50 на 50. Тем более, если Усик будет делать ставку на свои боксерские навыки. Люди также недооценивают его мощь».