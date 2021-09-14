«Тренируюсь, чтобы править». Джошуа накануне боя с Усиком работает до седьмого пота
Хьюи Фьюри: «Люди также недооценивают мощь Усика»
Брат Тайсона ждет для Джошуа очень неудобный поединок
13:49
Хьюи Фьюри / Фото: Boxing Scene
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе и брат Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Хьюи Фьюри
(25-3, 14 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) создаст проблемы чемпиону WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Думаю, что Джошуа ждет очень опасный бой. Энтони стал лучше, но Усик является крайне опасным соперником. Он хитрый, леворукий, мелкий. По правде говоря, с ним будет неудобно. Думаю, что для Джошуа это не будет легкая ночная работа.
На стороне Джошуа будет мощь, которая может сказаться ближе к поздним раундам, но вы можете заметить, что Усик очень умелый и он не будет позволять попадать по себе силовыми ударами. Думаю, что шансы в этом поединке 50 на 50. Тем более, если Усик будет делать ставку на свои боксерские навыки. Люди также недооценивают его мощь».