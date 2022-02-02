Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция

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6 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (29-1, 22 KO) против Марио Барриоса (26-1, 17 KO).



Турман последний бой провел в июле 2019 года, уступив решением судей Мэнни Пакьяо. Барриос крайний раз выходил на ринг в июне 2021-го, уступив техническим нокаутом в 11-м раунде Джервонте Дэвису.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.