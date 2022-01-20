Климас раскрыл причины, из-за которых финансово провалился один из самых больших боев в карьере Ломаченко

В том поединке украинец завоевал третий титул чемпиона мира

Фото: Hull Live

Эгис Климас, менеджер легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), поделился мнением о том, почему в 2019 году финансово провалился бой украинца против Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО), который проходил в Лондоне.

С чем связан финансовый провал боя Ломаченко – Кэмпбелл?

Не могу сказать, может они сами не так сильно раскрутили этот бой, может надеялись на то, что вот уже две звезды, ничего не надо делать и оставили все в покое, чтобы шло своим течением. Может немногие знали об этом поединке. Но если можно устроить еще один такой убыточный бой – я с удовольствием.

Напомним, в бою с Кэмпбеллом Ломаченко защитил пояса WBA, WBO в легком весе, а также добавил к ним вакантный титул WBC.