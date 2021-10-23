Теофимо Лопес-старший: «Ломаченко съест Девина Хэйни и Джервонту Дэвиса»
Команды Диаса и Хэйни ведут переговоры по поводу поединка
Экс-чемпион мира намерен нанести Девину первое поражение в карьере
09:41
Джозеф Диас и Девин Хэйни / Фото - fightful.comМного слухов ходит по поводу возможного поединка между действующим чемпионом мира по версии WBC в легком дивизионе Девином Хэйни (26-0, 15 KO) и экс-обладателем титула IBF во втором полулегком весе Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO).
Джозеф подтвердил переговоры касательно организации этого боя. Цитирует Диаса boxingtalk.com.
«Девин хочет, чтобы в соглашении был прописан пункт о матче-реванше, поэтому на составление контракта уходит много времени. Но мы дадим ему шанс. Я изобью его дважды, если он так сильно этого хочет. Я позабочусь о том, что наш бой понравился фанатам. Я обещаю вам, что в декабре я проведу бой против Девина Хэйни. Как и Райана Гарсию, его еще никто не протестировал. Он получит свое первое поражение».
Напомним, что 27 ноября Диас должен был выйти в ринг с Райаном Гарсией, однако тот снялся с поединка из-за травмы руки.
Накануне Хэйни бросил вызов Диасу.