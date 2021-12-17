Комми расплакался после боя с Ломаченко. Душераздирающие кадры из раздевалки ганца

Боксера сильной речью поддержал тренер Андре Розье

Фото: Getty Images

Промоутерская компания Top Rank в Twitter опубликовала видео из раздевалки Ричарда Комми (30-4, 27 КО) после боя с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Ганец в седьмом раунде побывал в нокдауне, но выстоял и сумел дотерпеть до решения судей, которое, впрочем, было в пользу украинского боксера.

В раздевалке Комми не сумел сдержать эмоции и расплакался. Его постарался поддержать тренер Андреа Розье, который выдал мощную речь:

«Посмотри на меня, я горжусь тобой. Ты понял меня? Я горжусь тобой. Он победил сегодня ночью, мы были ненамного хуже, и я все еще горжусь тем, что ты сделал. У тебя сердце льва».

This moment between @RichardCommey & his corner backstage...



Heart of a lion.



REAL TIME EPILOGUE https://t.co/ORf0wVDe4q pic.twitter.com/3uLuQWOkJr — Top Rank Boxing (@trboxing) December 16, 2021

Ранее в Top Rank опубликовали видео, на котором Ломаченко в седьмом раунде уговаривает угол Комми остановить бой.