Бой Ломаченко – Комми собрал у телеэкранов меньшую аудиторию чем поединок внука Али
Комми расплакался после боя с Ломаченко. Душераздирающие кадры из раздевалки ганца
Боксера сильной речью поддержал тренер Андре Розье
11:06
Фото: Getty Images
Промоутерская компания Top Rank в Twitter опубликовала видео из раздевалки Ричарда Комми (30-4, 27 КО) после боя с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
Ганец в седьмом раунде побывал в нокдауне, но выстоял и сумел дотерпеть до решения судей, которое, впрочем, было в пользу украинского боксера.
В раздевалке Комми не сумел сдержать эмоции и расплакался. Его постарался поддержать тренер Андреа Розье, который выдал мощную речь:
«Посмотри на меня, я горжусь тобой. Ты понял меня? Я горжусь тобой. Он победил сегодня ночью, мы были ненамного хуже, и я все еще горжусь тем, что ты сделал. У тебя сердце льва».
This moment between @RichardCommey & his corner backstage...— Top Rank Boxing (@trboxing) December 16, 2021
Heart of a lion.
REAL TIME EPILOGUE https://t.co/ORf0wVDe4q pic.twitter.com/3uLuQWOkJr
Ранее в Top Rank опубликовали видео, на котором Ломаченко в седьмом раунде уговаривает угол Комми остановить бой.