Костя Цзю объяснил, почему его сын дерется с «мешками»

Следующим соперником Тима станет Такеши Иноуэ

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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал, как происходит поиск соперников для его сына Тима Цзю (19-0, 15 КО), который следующий бой проведет 17 ноября против Такеши Иноуэ (17-1-1, 10 КО):

«Более детально я разберу Иноуэ чуть позже. Но что касается всех заявлений, что Тиму везут «мешков», – вы можете организовать титульный поединок? Есть определенные mandatory defence (обязательные защиты), Тим не может выйти на бой, потому что у Иноуэ тоже есть определенные обязательства. Тиму сидеть и ждать боя или выступать и быть активным? Все эти бои просто для того, чтобы не было простоя. Если нет возможности выступить за титул, нужно боксировать, а не сидеть и ждать у моря погоды».

Тим Цзю является проспектом первого среднего веса. Все бои он провел в Австралии. Ранее его менеджер утверждал, что следующим соперником боксера станет бывший чемпион мира, а бой, скорее всего, пройдет в США. Однако, как видим, не сложилось.