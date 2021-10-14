Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Котельник: «Посмотрим, как закончится реванш Усика с Джошуа. Пока Фьюри – лучший»
Бывший чемпион мира – о баталиях в супертяжелом дивизионе
17:53
Андрей Котельник / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в первой полусредней весовой категории Андрей Котельник (32-4, 13 КО) высказался о третьем поединке между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и обладателем пояса по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Выясняли отношения сильнейшие в мире супертяжи и скрывать не буду: впечатление – колоссальное. После боя я поймал себя на мысли, что недавний соперник Александра Усика — Энтони Джошуа, не случайно избегал встречи с Фьюри и Уайлдером. Мощнейшие атлеты. Если откровенно, то поначалу казалось, что Уайлдер с его сумасшедшими ударами сокрушит британца, который был каким-то неуклюжим. Однако начался бой и постепенно стало очевидно, что потенциал у Фьюри побольше. А ближе к чемпионским раундам началось сказываться и преимущество Тайсона в функциональной подготовке».
«Я впервые присутствовал в США на поединке с участием знаменитых супертяжей и уверен, что все 30 тысяч зрителей также остались довольны увиденным. Все же, благодаря более разносторонним действиям, Фьюри отправил соперника в нокаут, хотя и сам дважды побывал в нокдауне. На мой взгляд, именно британец сейчас сильнейший в мире среди супертяжей. Возможен ли в перспективе поединок Усик – Фьюри? Сначала посмотрим, как закончится его бой-реванш с Энтони Джошуа, а уже затем можно будет что-то прогнозировать. Пока же Фьюри – лучший».
Напомним, в третьем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.