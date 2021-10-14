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Котельник: «Посмотрим, как закончится реванш Усика с Джошуа. Пока Фьюри – лучший»

Бывший чемпион мира – о баталиях в супертяжелом дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
17:53
Котельник: «Посмотрим, как закончится реванш Усика с Джошуа. Пока Фьюри – лучший»
Андрей Котельник / Фото - Facebook
Экс-чемпион мира в первой полусредней весовой категории Андрей Котельник (32-4, 13 КО) высказался о третьем поединке между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и обладателем пояса по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Выясняли отношения сильнейшие в мире супертяжи и скрывать не буду: впечатление – колоссальное.  После боя я поймал себя на мысли, что недавний соперник Александра Усика — Энтони Джошуа, не случайно избегал встречи с Фьюри и Уайлдером. Мощнейшие атлеты. Если откровенно, то поначалу казалось, что Уайлдер с его сумасшедшими ударами сокрушит британца, который был каким-то неуклюжим. Однако начался бой и постепенно стало очевидно, что потенциал у Фьюри побольше. А ближе к чемпионским раундам началось сказываться и преимущество Тайсона в функциональной подготовке».


«Я впервые присутствовал в США на поединке с участием знаменитых супертяжей и уверен, что все 30 тысяч зрителей также остались довольны увиденным. Все же, благодаря более разносторонним действиям, Фьюри отправил соперника в нокаут, хотя и сам дважды побывал в нокдауне. На мой взгляд, именно британец сейчас сильнейший в мире среди супертяжей. Возможен ли в перспективе поединок Усик – Фьюри? Сначала посмотрим, как закончится его бой-реванш с Энтони Джошуа, а уже затем можно будет что-то прогнозировать. Пока же Фьюри – лучший».


Напомним, в третьем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.
Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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Андрей Котельник Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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