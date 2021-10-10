Фьюри победил Уайлдера в лучшем бою года

«Цыганский король» выиграл третий поединок

Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Первый раунд за счет постоянной работы джебом по корупусу соперника забрал «Бронзовый бомбарировщик». Во второй трехминутке уже активизировался Фьюри, который начал прессинговать американца

«Огонь» начался в третьем отрезке, когда «Цыганский король» отправил Уайлдера в нокдаун, а затем едва не нокаутировал, но американца спас гонг. Казалось, что в следующем раунде британец попросту добьет соперника, но нет! Уайлдер провел размашистую атаку и уже сам отправил Фьюри на канвас, причем дважды. Теперь уже «выживал» Тайсон.

В пятой трехминутке Уайлдера начали покидать силы и дальше он боксировал только на характере, который у него оказался «железным». Начиная с седьмого раунда в ринге происходило одностороннее избиение от Фьюри, американец же изредка контратаковал, но сил у него практически не оставалось.

Логическая развязка случилась в 11-м раунде, когда изнеможенный Уайлдер после очередного попадания Фьюри без сил упал на канвас – судья сразу же остановил бой.

Фото: Getty Images

Таким образом, досрочная победа нокаутом от Фьюри, который забрал трилогию.

Напомним, в андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе украинский супертяжеловес ярко победил местного боксера.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера. Как это было.