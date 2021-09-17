«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
Красюк: «Если Джошуа сгонит вес, то лишится своего преимущества в бою с Усиком»
Гендир K2 Promotions отметил невероятную работу украинца перед предстоящим мегафайтом
10:21
Александр Красюк и Александр Усик / Фото - FacebookГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) лишится своего главного преимущества, если сгонит вес перед поединком с обязательным претендентом на титул украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Красюка ringnews24.com.
«Мы воспринимаем похудение Энтони, как хорошую новость. Потому что раньше многие эксперты считали его вес преимуществом в этом бою. Сейчас Джошуа сгоняет вес и лишается своего преимущества. Я не могу сказать, насколько он сгонит свой вес, но сейчас Энтони выглядит стройнее, чем в любом другом своем бою. Это наталкивает на мысль, что Джошуа хочет представить какую-то новую тактику в поединке с Александром. Некоторые люди говорят, что размер не имеет значения. Я слышал это много раз. Могу сказать, что габариты иногда могут иметь значение, но боксерские навыки, боксерский интеллект, опыт, правильный настрой, мотивация, стимул – это более важные вещи, которые вместе создают целостную картину. Конечно, габариты, это преимущество, которое Энтони имеет на своей стороне, но он должен правильно его использовать, чтобы одержать победу. У Усика также есть свои преимущества, и он определенно упорно трудится, чтобы воспользоваться ими».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.