«Мечта братьев Кличко провести реванш Усик – Джошуа в Киеве». Но в команде украинца не особо верят в такой вариант
Красюк: «Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру»
Промоутер считает, что бой с украинцем – последний шанс для AJ
26 ноября 16:40
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк убежден, что в случае победы обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе, украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), AJ должен завершить карьеру.
«Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Потому что его королевский трон будет занят другим человеком. И его доходы, которые он уже получил, которые получит за пределами ринга, – позволяют Джошуа уже уйти на пенсию. Сейчас речь идет не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд – его карьера в принципе уже не имеет будущего».
Александр Красюк рассказал о месте проведения реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.