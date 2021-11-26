«Мечта братьев Кличко провести реванш Усик – Джошуа в Киеве». Но в команде украинца не особо верят в такой вариант
Генеральный директор K2 Promotions рассказал, как будет определяться место проведения реванша обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
У нас в контракте заложен принцип максимизации прибыли. Что это значит? Это означает, что тот, кто предложит наибольшую сумму, – должен получить положительное решение. Мы, конечно, рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что, в принципе, остальная прибыль будет более или менее адекватной.
PPV в Великобритании будет мало зависеть от места проведения боя. Возможно, мы получим официальное предложение с Ближнего Востока. Ближний Восток нам предложит столько же, как Джошуа сражался с Энди Руисом. Это будут выгодные условия. Лучшее предложение – сразу подписали... то есть все будет базироваться на коммерческой составляющей.
Моя мечта, мечта братьев Кличко, мечта Усика – провести такой поединок в Украине. Кто из промоутеров не хотел бы провести такой поединок у себя на Родине? Выиграем ли мы эту конкуренцию – пока сложно говорить. Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить.
Бывший соперник AJ уверен, что украинец нокаутирует британца.