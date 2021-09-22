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Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»

Гендир K2 Promotions желает подписать контракт с призером Токио-2020

Бокс Профессиональный бокс
16:55
Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Александр Красюк / Фото - ringside24
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в своем Instagram дал ответ на вопрос, планирует ли он заключить промоутерское соглашение с призером Олимпийских игр в Токио Александром Хижняком.

«Я планирую с ним подписать контракт, но Хижняк пока не планирует. Он даже со мной на связь перестал выходить. Если раньше мы с ним хорошо общались, то во время Олимпиады и после нее он мне даже не отвечал на сообщения, не перезванивает. Думаю, что вряд ли он сам так решил».




Напомним, также Красюк предлагал украинскому средневесу шикарные условия.
Владимир Кириченко
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Александр Красюк Александр Хижняк

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