Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Самый ли это большой гонорар в карьере Усика? Потенциально – да»
Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Гендир K2 Promotions желает подписать контракт с призером Токио-2020
16:55
Александр Красюк / Фото - ringside24Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в своем Instagram дал ответ на вопрос, планирует ли он заключить промоутерское соглашение с призером Олимпийских игр в Токио Александром Хижняком.
«Я планирую с ним подписать контракт, но Хижняк пока не планирует. Он даже со мной на связь перестал выходить. Если раньше мы с ним хорошо общались, то во время Олимпиады и после нее он мне даже не отвечал на сообщения, не перезванивает. Думаю, что вряд ли он сам так решил».
Напомним, также Красюк предлагал украинскому средневесу шикарные условия.