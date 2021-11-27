Красюк: «Когда Джошуа получил от Усика по бороде, пришло понимание того, что это больно»
Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO), в интервью BoxOffice сравнил действия Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в бою с его подопечным с поведением Канело в поединке против Планта.
«Между Джошуа и Канело есть разница в программном обеспечении, которое загружено в них. Энтони был осторожным, а Альварес не боялся пропустить. Он шел вперед и знал, что даже если пропустит, то все равно ответит и достигнет своей цели.
Джошуа остерегался, поскольку когда в третьем раунде получил от Усика один прямой по бороде, пришло понимание того, что пусть его называют мелким крузером, но когда от него прилетает, то это больно и из-за этого подкашиваются ноги. Психологически человек закрылся и уже не был тем, кем его хотели видеть болельщики.
Но у нас есть реванш. Есть все основания полагать, что в реванше он будет вести себя именно таким образом. Я уверен, что не только фанаты, но еще и команда, тренеры, промоутеры, менеджеры, семья – все будут требовать от Джошуа именно такого формата ведения поединка».
Александр Красюк убежден, что в случае победы Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, AJ должен завершить карьеру.
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