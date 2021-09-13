Красюк: «Отношения с Хирном не изменились после подписания контракт на бой Усик – Джошуа»
Красюк: «Все принципиальные переговоры по WBSS, по Джошуа мы вели вместе с Климасом»
Глава K2 Promotions – о роли менеджера в карьере Усика
13 сентября 20:40
Фото: boxingscene.com
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о роли менеджера Эгиса Климаса в подготовке украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) к боям.
«Мы ежедневно общаемся с Эгисом. Не только потому, что мы сотрудничаем по Усику, а потому что у нас дружеские отношения. Они имели место еще до того, как Усик появился в профессиональном боксе. Климас – профессионал, человек, который прочно стоит в профессиональном боксе, имеет выдающийся авторитет особенно на американском континенте, где все основные организации имеют свои штаб-квартиры. Одна голова хорошо, а две еще лучше. На самом деле, все принципиальные переговоры, что мы вели по World Boxing Super Series, о поединке с Джошуа, мы все делаем вместе.
Мы каждый раз решаем вопросы, которые ранее не решали. Работа промоутера, это все время не идти по какому-то клише, каждый раз задача с новыми неизвестными. Каждый раз ты решаешь разные уравнения. В зависимости от обстоятельств, которые постоянно меняются. Поэтому гораздо лучше и удобнее иметь две точки зрения для того, чтобы наилучшим образом решить то или иное уравнение. Поэтому мы держимся друг друга, часто советуемся. И не только о том, что касается Усика, просто по боксерским и жизненным вопросам».
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.