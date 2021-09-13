Красюк: «Все принципиальные переговоры по WBSS, по Джошуа мы вели вместе с Климасом»

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Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о роли менеджера Эгиса Климаса в подготовке украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) к боям.

Мы каждый раз решаем вопросы, которые ранее не решали. Работа промоутера, это все время не идти по какому-то клише, каждый раз задача с новыми неизвестными. Каждый раз ты решаешь разные уравнения. В зависимости от обстоятельств, которые постоянно меняются. Поэтому гораздо лучше и удобнее иметь две точки зрения для того, чтобы наилучшим образом решить то или иное уравнение. Поэтому мы держимся друг друга, часто советуемся. И не только о том, что касается Усика, просто по боксерским и жизненным вопросам».