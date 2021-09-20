Красюк: «Усик напоминает мне Мохаммеда Али»
Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Самый ли это большой гонорар в карьере Усика? Потенциально – да»
Гендир K2 Promotions высказался по поводу финансовых деталей предстоящего поединка
07:17
Александр Красюк / Фото - FacebookГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram-порталу Tribuna.com рассказал о финансовой стороне поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Мы поступили мудро в этой ситуации – не вели переговоров насчет фиксированных сумм. Регламент WBO говорит нам, что распределение гонорара, в случае когда задействован суперчемпион, должно быть согласно сумме последних трех гонораров. Все точно так же, как если бы Усик дрался с Джо Джойсом. А это 80 на 20 в пользу чемпиона. Поэтому мы ничего не выдумывали, а лишь немного улучшили нашу выгоду, пользуясь этим принципом распределения гонораров как базовым. Мы проводим совместное шоу, и всю полученную прибыль мы делим между сторонами согласно обговоренным коэффициентам. Самый ли это большой гонорар в карьере Усика? Потенциально – да, это будет самый большой гонорар для Усика. Хотя его самые большие деньги еще впереди».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.