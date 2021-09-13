Красюк – о будущем Беринчика: «Остается ждать и боксировать»

Денис Беринчик / фото - Getty Images

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о планах непобежденного украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 8 КО).

Весовая категория такая, Василий Ломаченко проигрывает Теофиму Лопесу, отдает ему все пояса, Лопес получает обязательного претендента Камбососа, для того, чтобы защитить пояс IBF. До момента, пока этот бой не состоится, не могут быть назначены по другим организациям никакие обязательные претенденты. Лопес в рейтинге WBО сдвинут в статус суперчемпиона. Соответственно, у него есть 18, а не 12 месяцев для обязательной защиты. И дальше мы получаем другие обстоятельства. Первый раз бой перенесен, второй раз бой перенесен. Сейчас он у нас запланирован на октябрь, и мы до сих пор не знаем, состоится ли он, когда он состоится, при каких обстоятельствах.

Компания, которая выиграла права на организацию поединка Лопес – Камбосос, очень прагматичная. Ее целью являются, прежде всего, коммерческие интересы. Если этот бой не будет себя оправдывать, то будет сделано таким образом, чтобы бой перешел в другой статус или не состоялся. Мы сейчас не можем ничего утверждать. До тех пор, пока этот бой не состоится, мы не можем строить грандиозные чемпионские планы Денису Беринчику.

У нас есть и хорошие новости, Беринчик находится в рейтинге на 3 позиции. Эта позиция неизменна, потому что Беринчик на протяжении нескольких лет отстаивал и 5 раз дрался за титул WBО. Он защитил свой региональный титул, который по статусу является самым высоким среди всех региональных титулов WBО. Это WBО International. Более того, существует много прений по поводу оппозиции Дениса. Как минимум 2 из этих защит он провел против боксеров из Топ-15. Это был Нихито Аракава, на тот момент 7 номер рейтинга, и чилиец Хосе Санчес, который был 15 номером рейтинга. Именно эта его позиция продиктовала нам выбрать его как оппонента. Что это нам дает сейчас? Сейчас у нас есть все аргументы, для того, чтобы Денис удерживал свою позицию. Нет такого, что появился 10-й, 20-й или 30-й номер, приехал, с кем-то подрался и резко залетел в двойку, потому что президент позвонил промоутеру и попросил очень сильно. Очень солидные аргументы согласно всех регуляций Всемирной боксерской организации, что Денис будет следующим претендентом. Для меня этот вопрос даже не стоит, он для меня закрыт. Открытым вопросом является лишь то, когда это произойдет.

Как закончится бой с Камбососом, от этого будут зависеть последующие действия. Будет ли Ломаченко проводить реванш с Лопесом, если тот выиграет. Если нет, то Камбосос как новый чемпион будет обязан справляться с этими поясами. Очень много неизвестных. Сейчас вопрос к Денису остается лишь один «Что делать?». В конце ноября или начале декабря этого года мы планируем провести для Дениса поединок. Опять же с соперником из Топ-15. Для того, чтобы не просто закрепить, а бетоном залить его позицию, чтобы не было никаких злоупотреблений и возможность лишить его возможности, обрести право на статус обязательного претендента, драться с чемпионом. Остается ждать и боксировать».