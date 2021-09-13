Красюк – о будущем Беринчика: «Остается ждать и боксировать»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (5 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Эвертон - Бернли 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Болонья - Верона 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Олимпик - Волынь 1:2 Окончен
18:30 Нива Т - Альянс 1:5 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Верес - ФК Львов 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 1:1 2-й тайм
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 2-й тайм
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 1:1 2-й тайм
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 2-й тайм
22:00 Барселона - Бавария -:- Запланирован
22:00 Динамо - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Аталанта -:- Запланирован
22:00 Лилль - Вольфсбург -:- Запланирован
22:00 Челси - Зенит -:- Запланирован
22:00 Мальме - Ювентус -:- Запланирован
Теннис (4 события из 22) показать все
WTA 2021 (Luxembourg, Luxembourg)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Леся Цуренко - Алиаксандра Саснович 0:2 Окончен
WTA 2021 (Portoroz, Slovenia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Katarina Zavatska - Кэти Бултер 0:2 Окончен
15:35 Даяна Ястремская - Жасмин Паолини 0:1 Снялся
17:40 Сара Эррани - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Футбол (8 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
19:45 Шериф - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Брюгге - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Порту -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Милан -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Аякс -:- Запланирован
22:00 Интер - Реал -:- Запланирован

Красюк – о будущем Беринчика: «Остается ждать и боксировать»

Промоутер – о планах непобежденного украинского легковеса
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 21:40
Красюк – о будущем Беринчика: «Остается ждать и боксировать»
Денис Беринчик / фото - Getty Images

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о планах непобежденного украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 8 КО).

«Судя по комментариям в социальных сетях, много негодования выливается на промоутера. Денис Беринчик подписывал контракт в 2015 году, он был на 5 лет с пролонгацией еще на 2 года. Естественно, наша задача как промоутера, сделать из него чемпиона мира. Потому что боксер начинает зарабатывать деньги и приносить их промоутеру только тогда, когда он становится чемпионом мира. Мы подписывали контракт рассчитывали, что Денис будет боксировать в весе 63 кг, в этом весе он выступал в любителях. Обстоятельства сложились, что Денис решил менять весовую категорию и спустился в 61 кг. Решение это рациональное и он построил достаточно успешно свою карьеру с нашей помощью и тех людей, которые его окружают. Но в той весовой категории, которую он однажды избрал для себя, сейчас, состоянием на сегодня, есть объективные обстоятельства, которые не зависят ни от Дениса, ни от промоутера, ни от организации. Нужно играть картами, которые тебе розданы. И нам были розданы такие карты.

Весовая категория такая, Василий Ломаченко проигрывает Теофиму Лопесу, отдает ему все пояса, Лопес получает обязательного претендента Камбососа, для того, чтобы защитить пояс IBF. До момента, пока этот бой не состоится, не могут быть назначены по другим организациям никакие обязательные претенденты. Лопес в рейтинге WBО сдвинут в статус суперчемпиона. Соответственно, у него есть 18, а не 12 месяцев для обязательной защиты. И дальше мы получаем другие обстоятельства. Первый раз бой перенесен, второй раз бой перенесен. Сейчас он у нас запланирован на октябрь, и мы до сих пор не знаем, состоится ли он, когда он состоится, при каких обстоятельствах.

Компания, которая выиграла права на организацию поединка Лопес – Камбосос, очень прагматичная. Ее целью являются, прежде всего, коммерческие интересы. Если этот бой не будет себя оправдывать, то будет сделано таким образом, чтобы бой перешел в другой статус или не состоялся. Мы сейчас не можем ничего утверждать. До тех пор, пока этот бой не состоится, мы не можем строить грандиозные чемпионские планы Денису Беринчику.

У нас есть и хорошие новости, Беринчик находится в рейтинге на 3 позиции. Эта позиция неизменна, потому что Беринчик на протяжении нескольких лет отстаивал и 5 раз дрался за титул WBО. Он защитил свой региональный титул, который по статусу является самым высоким среди всех региональных титулов WBО. Это WBО International. Более того, существует много прений по поводу оппозиции Дениса. Как минимум 2 из этих защит он провел против боксеров из Топ-15. Это был Нихито Аракава, на тот момент 7 номер рейтинга, и чилиец Хосе Санчес, который был 15 номером рейтинга. Именно эта его позиция продиктовала нам выбрать его как оппонента. Что это нам дает сейчас? Сейчас у нас есть все аргументы, для того, чтобы Денис удерживал свою позицию. Нет такого, что появился 10-й, 20-й или 30-й номер, приехал, с кем-то подрался и резко залетел в двойку, потому что президент позвонил промоутеру и попросил очень сильно. Очень солидные аргументы согласно всех регуляций Всемирной боксерской организации, что Денис будет следующим претендентом. Для меня этот вопрос даже не стоит, он для меня закрыт. Открытым вопросом является лишь то, когда это произойдет.

Как закончится бой с Камбососом, от этого будут зависеть последующие действия. Будет ли Ломаченко проводить реванш с Лопесом, если тот выиграет. Если нет, то Камбосос как новый чемпион будет обязан справляться с этими поясами. Очень много неизвестных. Сейчас вопрос к Денису остается лишь один «Что делать?». В конце ноября или начале декабря этого года мы планируем провести для Дениса поединок. Опять же с соперником из Топ-15. Для того, чтобы не просто закрепить, а бетоном залить его позицию, чтобы не было никаких злоупотреблений и возможность лишить его возможности, обрести право на статус обязательного претендента, драться с чемпионом. Остается ждать и боксировать».

Денис Беринчик рассказал о дальнейших карьерных планах.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Красюк Денис Беринчик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
Бокс Профессиональный бокс
17:59
«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове
«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове
Бокс Профессиональный бокс
08:33
Красюк: «Наша задача как можно больше людей «заражать» боксом»
Красюк: «Наша задача как можно больше людей «заражать» боксом»
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 22:50
Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Исход поединка зависит от Тайсона»
Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Исход поединка зависит от Тайсона»
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 22:15
Красюк: «Когда в одной весовой категории есть 4-5 чемпионов, это слишком»
Красюк: «Когда в одной весовой категории есть 4-5 чемпионов, это слишком»
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 21:05
Красюк: «Все принципиальные переговоры по WBSS, по Джошуа мы вели вместе с Климасом»
Красюк: «Все принципиальные переговоры по WBSS, по Джошуа мы вели вместе с Климасом»
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 20:40

Новости: Бокс

Неудивительно. Рой Джонс готов переехать на ПМЖ в Россию
Неудивительно. Рой Джонс готов переехать на ПМЖ в Россию
Профессиональный бокс
20:54
Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Джошуа
Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Джошуа
Профессиональный бокс
20:17
Источник: Кроуфорд и Портер выйдут на ринг 20 ноября
Источник: Кроуфорд и Портер выйдут на ринг 20 ноября
Профессиональный бокс
19:56
Очень солидно. Выхрист выступит в андеркарде поединка Уайлдер – Фьюри
Очень солидно. Выхрист выступит в андеркарде поединка Уайлдер – Фьюри
Профессиональный бокс
19:31
Неравная схватка двух раскрученных звезд. Ровно восемь лет назад Мейвезер победил Альвареса
История
Неравная схватка двух раскрученных звезд. Ровно восемь лет назад Мейвезер победил Альвареса
Профессиональный бокс
18:00
«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
Профессиональный бокс
17:59
Ковалев может вернуться на ринг в конце 2021 года
Ковалев может вернуться на ринг в конце 2021 года
Профессиональный бокс
16:58
Лишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
Тема дня
Лишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
Профессиональный бокс
16:21
«Какой-то еб**ый бардак». У Консейсао подали жалобу в WBC после спорного поражения от Вальдеса и сообщили свои требования
«Какой-то еб**ый бардак». У Консейсао подали жалобу в WBC после спорного поражения от Вальдеса и сообщили свои требования
Профессиональный бокс
15:06
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
34
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
10
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
14
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
15 сентября 20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
15 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00