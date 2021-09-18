Красюк: «Усик переписывается, созванивается и обменивается информацией с Владимиром Кличко»
Красюк – о поединке Усик – Джошуа: «Мы станем свидетелями исторического события»
Гендир K2 Promotions отметил грандиозность боксерского ивента в Лондоне
18 сентября 22:24
Александр Красюк / Фото - FacebookГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram-порталу Tribuna.com прокомментировал предстоящий мегафайт между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Не так часто в мире происходят такие события, как бой за несколько поясов – практически за все, кроме одного. В этом поединке украинец будет биться с признанным чемпионом и мастером своего дела. Признанный он потому, что побеждал выдающихся спортсменов. Уже очень хочется этого боя. Даже не могу дождаться, когда начнется вся эта суматоха вокруг поединка, когда начнутся пресс-конференции, взвешивания, интервью. Полностью весь этот антураж будет добавлять огня, разжигать уже и так значительный интерес публики. Осталось всего 7 дней до боя. Даст бог, не произойдет никаких форс-мажоров, никто не будет травмирован, тестирован позитивно или еще что-либо. В субботу мы станем свидетелями исторического события».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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