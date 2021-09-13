Красюк – о поединке Усик – Джошуа: «Нужно решать судьбу поединка самостоятельно в ринге, не предоставляя судьям шанс выполнять свою работу»

Промоутер высказался об опасениях, связанных с домашним стадионом и фанатами AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк накануне поединка украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium высказался об опасениях, связанных с домашним стадионом и фанатами AJ.

Впрочем, промоутер не особо волнуется по этому поводу и даже перечислил возможные исходы грядущего мегафайта.

«Да, публика будет его поддерживать, но все остальное… Рефери будет работать как обычно, судьи утверждены. За это переживаний нет. Нужно решать судьбу поединка самостоятельно в ринге, не предоставляя судьям шанс выполнять им свою работу. Если рассматривать альтернативы, как может случиться, что может произойти, то вариант номер один – Джошуа побеждает по очкам. Это вероятный вариант. Что для этого нужно? Для этого он должен проявить выносливость, характер, технику, тактику. Такую, которая бы преобладала над теми же умениями Усика. Возможно ли это? Мы не знаем и с удовольствием ждем этот поединок. Второй вариант – Джошуа побеждает досрочно. Он бьющий парень, мы видели его поединок с Владимиром Кличко, да практически любой его поединок заканчивался травматично для его соперника. Альтернативный вариант – Усик побеждает по очкам. Он на порядок быстрее, ввиду своих габаритов. Более опытный с точки зрения бокса и навыков, включая любительскую карьеру. Любительская карьера Джошуа состоит из 45 поединков, в рамках которых он стал чемпионом Европы, мира и Олимпиады. У Усика этот параметр под 300 поединков. Четвертый вариант – победа Усика досрочно. Почему бы и нет? Точно так же, как и в поединке с Белью. Он технично выводит соперника из состояния комфорта, наносит тоннаж ударов, постепенно отбирая у него силы и ориентир в пространстве. И в дальнейшем просто заканчивает, ставит жирную точку одним или несколькими ударами, что тоже вероятно. Любой из этих вариантов имеет место быть».

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.