Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Поединки такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет»
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился ожиданиями от продажи билетов и трансляций на грядущий бой украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Честно скажу, ожидаемые цифры есть, но не охота их сейчас оглашать. Поединки такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет, а может и десятилетие. Для Украины это один из самых значимых поединков в истории. Поэтому интерес к этому поединку будет супер повышенным. Поединок будет транслироваться в системе Pay-per-view, наконец-то наша страна доросла до этой технической возможности. Говорить мы об этом начали 15 лет назад, но воплотить это в жизнь удалось лишь в прошлом году. Сейчас мы это повторим. Есть очень масштабные перспективы по поводу объема продаж. Касательно кинотеатров, этот поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах. Это все же необыденное событие. Большое внимание и СМИ и любителей бокса, ожидание в мире бокса просто колоссальное. Интерес к поединку превзошел ожидания. Причем у всех участников. Я честно признаюсь, не ожидал, что все будет настолько масштабно даже в разрезе Великобритании.
В Украине немного иначе. Здесь речь идет о ментальности. Если никто не заставляет что-то делать, то зачем это делать. Реально, так оно и происходит. Если никто пресс-релиз не присылает, то никто ничего не публикует. Если никто фотографию в Инстаграм не выставил, то ее никто не попросит. Так все и работает. Думаю, когда будет последняя неделя перед поединком, кто угодно будет публиковать эту информацию, даже слепой и глухой. Ведь она чрезвычайно рейтинговая».
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.