Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Поединки такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился ожиданиями от продажи билетов и трансляций на грядущий бой украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

В Украине немного иначе. Здесь речь идет о ментальности. Если никто не заставляет что-то делать, то зачем это делать. Реально, так оно и происходит. Если никто пресс-релиз не присылает, то никто ничего не публикует. Если никто фотографию в Инстаграм не выставил, то ее никто не попросит. Так все и работает. Думаю, когда будет последняя неделя перед поединком, кто угодно будет публиковать эту информацию, даже слепой и глухой. Ведь она чрезвычайно рейтинговая».