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«У него есть все шансы». Вячеслав Сенченко – о потенциальном поединке Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира верит, что украинец способен стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
08:56
«У него есть все шансы». Вячеслав Сенченко – о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Вячеслав Сенченко / фото - Facebook vyacheslav.senchenko

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко поделился своими мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

«Не особо верю, что следующий бой Фьюри проведет против Усика. Но думаю, что в ближайшем будущем мы увидим этот поединок. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта и я считаю, что у Александра есть все шансы победить «Цыганского короля». Для меня Усик – фаворит».

Напомним, промоутер Усика назвал боксеров, которые уже претендуют на титулы украинца.

Михаил Рыбак
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(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик Вячеслав Сенченко Тайсон Фьюри

Комментарии 1

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14 октября 2021г. 09:57
Вот это нормальное мнение,
которое не задевает других чемпионов, и в то же время дает понятия, что он верить в успех Усика. А то Красюк высказал что Усик за один бой может вырубить и Фьюри, и Уайлдера.
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