Рой Джонс указал на ошибку Уайлдера в третьем бою с Фьюри
«У него есть все шансы». Вячеслав Сенченко – о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира верит, что украинец способен стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса
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Вячеслав Сенченко / фото - Facebook vyacheslav.senchenko
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко поделился своими мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
«Не особо верю, что следующий бой Фьюри проведет против Усика. Но думаю, что в ближайшем будущем мы увидим этот поединок. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта и я считаю, что у Александра есть все шансы победить «Цыганского короля». Для меня Усик – фаворит».
Напомним, промоутер Усика назвал боксеров, которые уже претендуют на титулы украинца.