Стало известно, когда Усик вылетит в Лондон на бой против Джошуа

Также Александр Красюк рассказал как проходит подготовка

Красюк и Уиск / Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show рассказал о том, как проходит подготовка супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) к предстоящему поединку за четыре пояса с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Только приехал из тренировочного лагеря. Наблюдал, что там происходит. А там все очаровательно. Александр в отличной форме, команда находится в очень позитивном настроении. Эмоции близки к счастью, несмотря на то, что нагрузки там невероятные, режим очень плотный, график тяжелый, работа происходит с утра до вечера. Но эту работу люди научились делать так, что от нее еще получают удовольствие. Как результат – не психическое напряжение, а шутки, расслабление, видна командная работа. Будут еще спарринги до конца следующей недели. 20 сентября мы улетаем в Великобританию. Во вторник будет пресс-конференция и дальше начнется целый ряд медийных мероприятий, которые будут предшествовать самому поединку.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.