Промоутер верит, что Усик может нокаутировать Джошуа и напомнил бой с Белью

Александр Усик / Фото: Getty Images

Промоутер супертяжа Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show заверил, что у его подопечного не будет никаких проблем сражаться с обладателем поясов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) на чужой территории:



Если рассматривать альтернативы, как может случиться, что может произойти, то вариант номер один – Джошуа побеждает по очкам. Это вероятный вариант. Что для этого нужно? Для этого он должен проявить выносливость, характер, технику, тактику. Такую, которая бы преобладала над теми же умениями Усика. Возможно ли это? Мы не знаем и с удовольствием ждем этот поединок.

Второй вариант – Джошуа побеждает досрочно. Он бьющий парень, мы видели его поединок с Владимиром Кличко, да практически любой его поединок заканчивался травматично для его соперника.

Альтернативный вариант – Усик побеждает по очкам. Он на порядок быстрее, ввиду своих габаритов. Более опытный с точки зрения бокса и навыков, включая любительскую карьеру. Любительская карьера Джошуа состоит из 45 поединков, в рамках которых он стал чемпионом Европы, мира и Олимпиады. У Усика этот параметр под 300 поединков.

Четвертый вариант – победа Усика досрочно. Почему бы и нет? Точно так же, как и в поединке с Белью. Он технично выводит соперника из состояния комфорта, наносит тоннаж ударов, постепенно отбирая у него силы и ориентир в пространстве. И в дальнейшем просто заканчивает, ставит жирную точку одним или несколькими ударами, что тоже вероятно. Любой из этих вариантов имеет место быть.