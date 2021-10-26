Кроуфорд дал совет Планту перед боем с Альваресом

Именитый американец считает, что у его соотечественника есть неплохие шансы одержать победу в поединке с мексиканцем

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) считает, что у его соотечественника Калеба Планта (21-0-0, 12 KO) есть неплохие шансы одержать победу в бою с лидером рейтинга «pound-for-pound» мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), если он разработает правильный план на это противостояние.

Кроуфорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Это будет хороший бой. Я очень рад, что смогу посмотреть его. Калеб неплохой боксер и может многое делать в ринге. Если он собирается пойти туда и просто встать перед Альваресом, думаю, это будет плохой план на бой. Плант должен максимально использовать свои навыки. Я посоветовал бы ему посмотреть первый поединок Альвареса против Головкина. Взять из этого противостояния некоторые моменты и вложить их в свой арсенал».

Калеб Плант провел открытую тренировку перед поединком с Саулем Альваресом.