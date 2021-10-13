Плант провел открытую тренировку перед боем с Альваресом

Мегафайт состоится уже через три недели

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг), непобежденный американец Калеб Плант (21-0-0, 12 KO) провел открытую тренировку за три недели до мегафайта со звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Сауль Альварес признал, что ему потребуется какое-то время на то, чтобы взять поединок с Калебом Плантом под свой контроль.