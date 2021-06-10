Ортис может сменить дивизион в конце 2021 года
Кроуфорд, готовься. Ортис следующий поединок проведет против Каваляускаса
Победитель боя станет претендентом на пояс WBO
19:21
Верджил Ортис / Фото - vcstar.comАмериканский проспект полусреднего дивизиона Верджил Ортис (17-0, 17 КО) свой следующий поединок проведет против литовца Эгидиюса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО). Об этом сообщает Boxingscene.
Бой состоится 14 августа. Об этом Boxingscene сообщил промоутер литовца Эгис Климас.
Отметим, что оба боксера входят в топ-5 рейтинга WBO. Победитель противостояния станет претендентом на встречу с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO).
Напомним, 23-летний Ортис в прошлом бою нокаутировал Мориса Хукера, а Каваляускас – победил Микаела Зевски.
Ранее сообщалось, что Ортис может сменить дивизион в конце 2021 года.