Кроуфорд прокомментировал победу Тейлора над Рамиресом

Теренс Кроуфорд / фото - Top Rank

Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) и бывший абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KО) прокомментировал в социальных сетях победу Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) над Хосе Рамиресом (26-1-0, 17 KO), сегодня в Лас-Вегасе повторившим его историческое достижение.

По словам Кроуфорда, он считал Тейлора фаворитом, и его ожидания оправдались.

Oooowwweee told em Josh was going to win I felt it