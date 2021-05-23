Кроуфорд прокомментировал победу Тейлора над Рамиресом

Американец был уверен в победе британского боксера

Теренс Кроуфорд / фото - Top Rank

Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) и бывший абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KО) прокомментировал в социальных сетях победу Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) над Хосе Рамиресом (26-1-0, 17 KO), сегодня в Лас-Вегасе повторившим его историческое достижение.

По словам Кроуфорда, он считал Тейлора фаворитом, и его ожидания оправдались.

«О, да, я говорил, что Джош победит, я знал, что это произойдет».

Oooowwweee told em Josh was going to win I felt it — Terence Crawford (@terencecrawford) May 23, 2021

Джош Тейлор заявил, что готов нанести Теренсу Кроуфорду первое поражение в карьере.