Кроуфорд сменил весовую категорию

Теренс Кроуфорд / фото - Boxing News

Обладатель пояса чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) принял решение сменить весовую категорию. Американец сделал решительное заявление в своем Twitter.

Don’t trip everyone I’m moving up to 168 i can’t do this no more