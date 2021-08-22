Кроуфорд назвал фаворита в трилогии Уайлдер – Фьюри

Американец высказался о предстоящем поединке звездных супертяжеловесов

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весах и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas высказался о предстоящей трилогии звездных супертяжеловесов Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

«Очень непросто ставить против Фьюри, учитывая его навыки и защиту, его стиль и размеры… это непросто. Но вам определенно нельзя сбрасывать Уайлдера со счетов, у него настоящий динамит в правой руке. Уайлдер просто великолепно смотрелся в лагере, но это ничего не значит. Ты можешь быть хорош в работе на лапах и мешке, но все будет зависеть только от выступления. Так или иначе, я склоняюсь в сторону Фьюри».

Боб Арум рассказал о подготовке Тайсона Фьюри к трилогии с Деонтеем Уайлдером.