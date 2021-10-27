Кроуфорд: «Уайлдер доказал, что он воин»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях и один из лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) высказался в Last Stand Podcast with Brian Custer о прошедшей в начале месяца трилогии звездных супертяжеловесов Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Уайлдер же доказал, что является воином. Он не был в порядке с 4-го по 11-ый раунд. Его штормило, и ему пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы остаться на плаву. Он не собирался сдаваться, и вы должны отнестись к этому с уважением».