Кроуфорд: «Я и сам не собираюсь задерживаться в спорте до 40 лет»

Теренс Кроуфорд / фото - sydneynewstoday.com

Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО), выступивший в качестве гостя на YouTube-подкасте своего соперника Шона Портера (31-4-1, 17 КО), прокомментировал новость о его уходе из спорта.

Я просто могу снять перед тобой шляпу. Я и сам не собираюсь задерживаться в спорте до 40 лет. Да и после 35 я не хочу боксировать. Единственное, что меня удерживает, это желание доказать, что я лучший в мире».