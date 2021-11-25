Дэвис: «Портер объявил о завершении карьеры сгоряча»
Кроуфорд: «Я и сам не собираюсь задерживаться в спорте до 40 лет»
Уроженец Омахи прокомментировал уход «Шоутайма» из профессионального бокса
25 ноября 10:00
Теренс Кроуфорд / фото - sydneynewstoday.com
Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО), выступивший в качестве гостя на YouTube-подкасте своего соперника Шона Портера (31-4-1, 17 КО), прокомментировал новость о его уходе из спорта.
«Мы оба находимся в спорте уже очень давно. И это д*рьмо сказывается на теле. Все эти тренировочные лагеря даются тяжело. И особенно тяжело они сказываются на лодыжках и коленях… бокс забирает все.
Я просто могу снять перед тобой шляпу. Я и сам не собираюсь задерживаться в спорте до 40 лет. Да и после 35 я не хочу боксировать. Единственное, что меня удерживает, это желание доказать, что я лучший в мире».
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