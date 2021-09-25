Александр Емельяненко: «У Джошуа практически нет шансов в поединке с Усиком»
Лебедев: «Если Усик будет двигаться в своей манере, то он будет побеждать Джошуа»
Бывший чемпион мира выразил уважение титулованному британца
13:24
Денис Лебедев / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев высказался по поводу грядущего мегафайта в супертяжелом дивизионе между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Вот у меня все спрашивают, на чьей я стороне. А вы на чьей? Усика? Ну вот и я не могу быть на другой стороне. Да, я уважаю Джошуа как спортсмена. Он очень хороший, воспитанный человек. Я никогда не видел у него в боксе грязных приемов, как у множества англичан. Джошуа порядочный, хороший спортсмен. Но он же англичанин. А мы россияне, братья славяне. Поэтому я уверен, что в мире и особенно в России большинство людей на стороне Александра Усика. Я тоже в их числе. Исход боя будет стандартным. Первый раунд Усик будет двигаться, не давать по себе бить, периодически набирать очки. Джошуа будет, естественно, стараться сохранять преимущество за собой. Здесь просто нельзя однозначно дать кому-то преимущество. Пока Александр Усик будет двигаться в своей манере, как он это любит и умеет, пока в него будет трудно попасть, он будет побеждать».
«А как только Саша замедлится, Джошуа начнет попадать, и все закончится в пользу Джошуа. Если Усик к данному бою готов на 20 раундов, а я почему-то уверен, что это так, то успех будет на его стороне. Загадывать бессмысленно, потому что это тяжелый вес. Думаю, что при мощи Джошуа, попадание в любую часть тела – это больно. А два раза ранил – считай, убил. Всякое может быть, это же бокс, а не шахматы».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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