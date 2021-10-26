Главред The Ring: «Фьюри не станет величайшим британским тяжеловесом, если сейчас завершит карьеру»
Легендарный боксер разнес рейтинг топ-10 лучших боксеров P4P с Ломаченко и Усиком
Тарверу не понравилось, что в рейтинге не нашлось место Тайсону Фьюри
15:03
Тайсон Фьюри / Фото: top rank
Легендарный экс-чемпион мира Антонио Тарвер в Instagram раскритиковал обновленный список лучших боксеров вне зависимости от веса от издания The Ring.
«Отсутствие Фьюри делает ненужным весь список».
Напомним, ранее The Ring опубликовали обновленный рейтинг, где вторым стал Александр Усик, а на девятой строчке разместился Василий Ломаченко.
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