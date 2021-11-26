Леннокс Льюис: «Фьюри – лучший супертяжеловес в мире»
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, чего не стоит делать, если хочешь стать великим боксером
Американец советует оставаться максимально сдержанным в ринге
26 ноября 15:57
Леннокс Льюис / фото - Getty Images
Легендарный американский супертяжеловес Леннокс Льюис в своем Twitter рассказал о главном «ключе», который поможет добиться успеха в профи боксе.
«Чтобы быть лучшим бойцом, совсем не означает, что нужно быть злее. Злость сама по себе является отвлекающим фактором. Она приводит к ошибкам и нарушает мыслительный процесс. Я никогда не волнуюсь насчет того, насколько зол мой оппонент. Контроль себя и соперника – ключ к успеху в ринге».
Boxing isn’t about being angrier to be a better fighter. Anger is a distraction in itself. It forces mistakes and distracts the thought process. I’m never worried about the angry opponent. Control of self and your opponent is the key to success in the ring. #lennoxism— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) November 25, 2021
Напомним, ранее Льюис назвал имя лучшего супертяжеловеса современности.