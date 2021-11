Легендарный Леннокс Льюис рассказал, чего не стоит делать, если хочешь стать великим боксером

Леннокс Льюис / фото - Getty Images

Легендарный американский супертяжеловес Леннокс Льюис в своем Twitter рассказал о главном «ключе», который поможет добиться успеха в профи боксе.

Boxing isn’t about being angrier to be a better fighter. Anger is a distraction in itself. It forces mistakes and distracts the thought process. I’m never worried about the angry opponent. Control of self and your opponent is the key to success in the ring. #lennoxism