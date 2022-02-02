Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua

6 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Лео Санта Круса (37-2-1, 19 KO) и Кинана Карбахала (23-2-1, 15 КО).



Санта Крус последний бой провел в октябре 2020 года, проиграв нокаутом в шестом раунде Джервонте Дэвису. Карбахал крайний бой выиграл в ноябре прошлого года у Хосеана Фигероа Бонильи.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.