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Брюстер: «После боя с Владимиром Кличко я продолжал просить Бога о титуле, хотя уже был чемпионом»
Бывший обладатель титула – о пути на вершину
14:51
Леймон Брюстер / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леймон Брюстер в интервью YouTube-каналу QualityShot признался, что после завоевания чемпионского титула в поединке с Владимиром Кличко продолжал просить Бога о титуле.
«Я брал пример со многих бойцов, но больше всего с Марвина Хаглера, потому что он выходил в ринг не красоваться и болтать, а драться. Я пытался применить эту модель. Меня никогда не волновали деньги и слава. Я просто хотел быть чемпионом мира».
«Помню, когда Шугар Рэй Леонард победил Хаглера, мне было 13 лет, и на ESPN тогда сказали, что Марвин проиграл. В этот момент что-то снизошло на меня и посмотрело сверху. Мне словно сказали, что я буду чемпионом мира. С тех пор я каждый день молился Богу, чтобы он позволил мне стать чемпионом мира».
«Выступая в разных весовых категориях, я всегда говорил: «Господи, дай мне стать чемпионом мира». Дошло до того, что когда в 31 год я победил Владимира Кличко, я почти каждый день продолжал молиться Богу, чтобы Он позволил мне стать чемпионом. После завоевания титула мне пришлось прервать себя посреди молитвы, потому что я продолжал просить Бога о титуле, хотя уже был чемпионом!».
Напомним, что в 2004 году Брюстер победил Кличко техническим нокаутом в 5-м раунде в поединке за вакантный титул WBO, однако через 3 года проиграл Владимиру в реванше.
Накануне Кличко-младший посетил «Мекку бодибилдинга» в Калифорнии.