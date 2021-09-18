Липинец: «У Усика очень хороший тайминг, хорошая школа бокса. Он может попасть, ударить Джошуа»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе





Сергей Липинец / Фото - allboxing

«Это сложный вопрос, потому что они поменялись ролями: один высох, а другой, наоборот, набрал, и теперь непонятно, кто как будет двигаться, кто быстрее. У Джошуа есть проблемы с подбородком. Как мы видели в бою с Энди Руисом, он не держит сильный удар. У Усика очень хороший тайминг, хорошая школа бокса. Он может попасть, ударить Джошуа. Здесь непонятно, куда отдать. Мое мнение – 50 на 50. Это шанс для Усика показать себя и стать чемпионом мира в двух весовых категориях».

Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе(16-1-1, 12 КО) в интервью«Обзоры классных боев от Дмитрия» высказался о предстоящем поединке между претендентом на титул(18-0, 13 KO) и обладатель поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте(24-1, 22 КО).Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.