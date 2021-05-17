Лобов – о поединке с Беринчиком: «Для меня принцип – всегда драться с лучшими бойцами»

Артем Лобов / Фото: Instagram

Бывший боец UFC Артем Лобов признался в интервью Youtube каналу «Зе Интервьюер», что настраивается на тяжелый бой на голых кулаках с непобежденным украинским боксером Денисом Беринчиком (15-0, 9 KO), с которым он подерется 24 июля.



Я этим не занимался, я всегда выбирал самых сильных бойцов себе в соперники. Конечно, это чревато тем, что ты можешь потерпеть поражение, но для меня это дело чести. Я воин, я хочу быть настоящим бойцом. Как я могу выйти против непонятно кого?

В этой ситуации ничего не поменялось, я опять взял себе очень сложного соперника, олимпийского призера с рекордом 15-0 в профессионалах, у него есть титул WBO. Это будет нелегкий бой, но именно такой мне и интересен.