Лобов – о поединке с Беринчиком: «Для меня принцип – всегда драться с лучшими бойцами»
Бывший боец UFC Артем Лобов признался в интервью Youtube каналу «Зе Интервьюер», что настраивается на тяжелый бой на голых кулаках с непобежденным украинским боксером Денисом Беринчиком (15-0, 9 KO), с которым он подерется 24 июля.
Это будет непростой бой. Для меня простых поединков не бывает. Для меня это принцип – драться всегда с самыми лучшими бойцами. В боксе есть известная тема – набивка рекорда, когда просто выступаешь непонятно с кем. В связи с тем, что спорт настолько сложный, жесткий, и зачастую люди могут споткнуться, если будут проводить настоящие бои, то этого просто нет в начале твоей карьеры. Люди набивают рекорд, дерутся непонятно с кем, а когда у них уже 15-0, 20-0, 30-0, начинаются более-менее нормальные бои.
Я этим не занимался, я всегда выбирал самых сильных бойцов себе в соперники. Конечно, это чревато тем, что ты можешь потерпеть поражение, но для меня это дело чести. Я воин, я хочу быть настоящим бойцом. Как я могу выйти против непонятно кого?
В этой ситуации ничего не поменялось, я опять взял себе очень сложного соперника, олимпийского призера с рекордом 15-0 в профессионалах, у него есть титул WBO. Это будет нелегкий бой, но именно такой мне и интересен.
Лобов ранее сообщил, что за бой с Беринчиком получит крышесносный гонорар.
Комментарии 0