Ломаченко сравнил поединок с Накатани с рыбалкой
Ломаченко: «Два пути – Лопес или неизвестность»
«Хай-Тек» рассказал о дорогах, по которым может пойти его карьера
5 августа 22:50
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official высказался о дальнейших планах после поединка с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):
После боя с Накатани путь один, а результатов и окончание этого пути может быть несколько. Первое – это Лопес. Второе – неизвестность. Если Лопес не соглашается или возникнут какие-то проблемы возникают. Пока договоренность о поединке устная – никакой даты, никакой конкретики пока нету вообще.
Напомним, что промоутер Ломаченко Боб Арум подтвердил дату поединка украинца – Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) среди вероятных соперников нет.
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