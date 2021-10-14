Ломаченко и Комми еще не подписали контракт на бой

Поединок запланирован на 11-е декабря

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпионы мира в легком дивизионе, украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганец Ричард Комми (30-3, 27 КО) договорились провести поединок 11 декабря на арене Medison Square Garden в Нью-Йорке.

Как сообщает портал BoxingScene, несмотря на все слухи в Сети, переговоры по бою пока не завершены и боксеры не подписали контракты на бой.

Напомним, болельщики уже подготовили первый фан-постер к бою Ломаченко – Комми.