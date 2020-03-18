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Ломаченко и Вальдес не выйдут в ринг в очном поединке
Менеджер мексиканца опроверг информацию относительно возможного боя
18 марта 18:25
Василий Ломаченко / Фото - fightsportsЧемпион мира по версии WBC в первом легком дивизиона Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) не намерен выходить в ринг с бывшим лидером легкой весовой категории Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
Об этом сообщил менеджер Вальдеса Франк Эспиноза. Его слова в Twitter передал журналист Стив Ким.
«Франк Эспиноза, менеджер чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе Оскара Вальдеса, рассказал мне, что любые слухи о поединке с Василием Ломаченко вообще не соответствуют действительности.
Не было никаких переговоров, но он сказал, что они с Вальдесом хотят провести еще два боя в 2021 году».
Напомним, ранее Вальдес заявил, что может провести поединок с Ломаченко.
В свою очередь, Ломаченко ответил, что готов спуститься на дивизион ниже ради боя с грозным мексиканцем.