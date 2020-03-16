Ломаченко: «Бой с Вальдесом – возможен. Все зависит от условий»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не исключает, что вернется во второй полулегкий вес ради поединка с обладателем титула WBC Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО). Цитирует Ломаченко YouTube каналу SNOWQUEENLA.

Почему для меня нереально спуститься? Я могу это сделать. Просто я для себя выбрал конкретный путь – продолжать карьеру в 135 фунтах. Если спуститься в 130, и это будет Вальдес, то все зависит от условий, которые предложит Боб Арум».