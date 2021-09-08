Ломаченко, катер, вода и русский рок. Вот как Василий проводит досуг

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15:05
Василий Ломаченко / ФОТО: Инстаграм
Бывший чемпион мира в весовых категориях до 57 кг, до 59 кг и до 61 кг Василий Ломаченко
(15-2, 11 КО) опубликовал в Instagram видео со своего времяпровождения на Дунае.
Напомним, ранее Ломаченко потерял свои позиции в обновленном рейтинге Всемирно боксерской ассоциации (WBA).