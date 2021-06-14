Ломаченко о плече: «Я сейчас здоров, в порядке, готовлюсь к следующему поединку»

Украинец сделал выводы после боя с Теофимо Лопесом





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал в Instagram о своих проблемах с плечом перед боем с Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).



«На самом деле это такой интересный вопрос, потому что мне задавали его в прошлый раз, а затем писали в комментариях, мол, он говорил, что у него все в порядке, а сейчас рассказывает, что есть проблемы с плечом. Что бы я сейчас ни сказал, я буду говорить так, как нужно мне. Смысл говорить об этом? Я сейчас здоров, в порядке, готовлюсь к следующему поединку. Уверен, что выйду и покажу лучший бокс».

Напомним, поединок Ломаченко и Накатани состоится 26 июня. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.