Усик говорит Джошуа, что Лондон – его счастливое место. Кого он уже избивал в столице Великобритании?
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Украинец пришел поддержать кума и заодно сделал несколько фото с поклонниками
18:37
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) пришел на общение своего друга Александра Усика
(18-0, 13 КО) с журналистами, чем частично отвлек к себе внимание некоторых слушателей.
Отметим, что ранее Ломаченко встретился с Усиком сразу после прилета в Лондон.
Напомним, поединок Усика против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.
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