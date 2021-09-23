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Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами

Украинец пришел поддержать кума и заодно сделал несколько фото с поклонниками

Бокс Профессиональный бокс
18:37
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) пришел на общение своего друга Александра Усика (18-0, 13 КО) с журналистами, чем частично отвлек к себе внимание некоторых слушателей.


Отметим, что ранее Ломаченко встретился с Усиком сразу после прилета в Лондон.

Напомним, поединок Усика против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Александр Усик

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