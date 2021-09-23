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Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя

Украинца ждет бывший чемпион мира

Бокс Профессиональный бокс
22:21
Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя
Василий Ломаченко / Фото: скрин-шот

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью iFL TV подтвердил дату следующего поединка против экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 KO).

«11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий поединок против Ричарда Комми.

Конечно, мне хочется провести реванш с Лопесом, но никто не знает что будет, поскольку сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят «да». Мы не знаем, чего от них ждать. Также у них есть бой. Лопес будет драться в октябре с Камбососом и после этого мы все узнаем».

Напомним, Джордж Камбосос в случае победы над Лопесом пообещал провести бой с Ломаченко.

Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Ричард Комми

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