Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя

Украинца ждет бывший чемпион мира





Василий Ломаченко / Фото: скрин-шот

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью iFL TV подтвердил дату следующего поединка против экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 KO).



«11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий поединок против Ричарда Комми. Конечно, мне хочется провести реванш с Лопесом, но никто не знает что будет, поскольку сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят «да». Мы не знаем, чего от них ждать. Также у них есть бой. Лопес будет драться в октябре с Камбососом и после этого мы все узнаем».

Напомним, Джордж Камбосос в случае победы над Лопесом пообещал провести бой с Ломаченко.