Камбосос: «Все знают, что Лопес дрался с одноруким Ломаченко. Он не даст ему реванш»
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Камбосос заявил, что после победы над Лопесом готов подраться с украинцем
19 сентября 19:18
Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) заявил в интервью Youtube каналу Fighthype.com, что после победы над абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) хочет подраться с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс. Когда я получу эти пояса, я хочу драться только с лучшими. Мне все равно на рекорд, мне по**р на все. Я подерусь с тобой. Если тебе нужны пояса, я дам тебе бой. Но бой должен пройти в Австралии либо Греции.
Камбосос также недоволен выступлением Лопеса в бою с «одноруким» Ломаченко.